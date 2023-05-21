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Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Mehmet Umay  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Konya

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Aziziye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ereğli Belediyesi ekipleri su baskınlarının olduğu yerlerde çalışma yaptı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gazetecilere, yoğun yağış sırasında yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Aziziyelilerin yanında olduklarını söyledi.

Duruma ekiplerin müdahale ettiğini dile getiren Oprukçu, "Hemşerilerimiz müsterih olsun ekiplerimiz anında mahallemize intikal ettiler, gerekli tedbirleri alıyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm hemşerilerimizin yanında olmaya devam ederek, Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı saracağız." dedi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da oluşan zararların en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

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