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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36'da merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 293,13 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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