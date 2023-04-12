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Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından oluşan tahribatın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mustafa Sonar  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı Fotoğraf: Mustafa Sonar / AA

Şanlıurfa

İlçede dün etkili olan sağanak, özellikle Yukarı Göklü Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda tahribata neden oldu.

Belediye ekipleri, su basan evlerde iş makinelerinin de desteğiyle temizlik çalışması başlattı.

Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla tahribatın izlerini silmek için çaba gösteriyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm hızıyla süren çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Vatandaşlardan Salih Diler, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mahalleye yerleştiğini söyledi.

Yağış nedeniyle evinin ağır hasar aldığını belirten Diler, sonradan aldığı ev eşyalarının da zarar gördüğünü ifade etti.

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