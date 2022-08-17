Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/sO5Ihqnrpa