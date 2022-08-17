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Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 17.08.2022
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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