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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.

Mümin Altaş   | 17.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Cirnooğlu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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