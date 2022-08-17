İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında uygulama yapıldı.
İstanbul
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimin yapıldığı ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçları durdurdu.
Ekipler araçlarda arama yaparken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yaptı.
Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamaların sıklıkla yapılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.