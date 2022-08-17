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İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında uygulama yapıldı.

İbrahim Halil Aktürk, Abdülkerim Güzel   | 17.08.2022
İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimin yapıldığı ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçları durdurdu.

Ekipler araçlarda arama yaparken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yaptı.

Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamaların sıklıkla yapılacağı bildirildi.

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İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı

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