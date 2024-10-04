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Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsa Toprak  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

MESAM'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı, değerli üyemiz Eda Alanson'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.


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