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Avcılar'da çalıntı araçla kazaya ilişkin başsavcılıkça soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da bir şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başak Akbulut Yazar, Elif Somuncu  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Avcılar'da çalıntı araçla kazaya ilişkin başsavcılıkça soruşturma başlatıldı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fas uyruklu şüpheli N.D'nin saat 15.35 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki otomobil bayisinden beyaz renkli bir araç çaldığı belirtildi.

Şüphelinin, sevk ve idaresindeki çalıntı araçla Avcılar Merkez Mahallesi yan yolda kaçmak amacıyla hareket ettiği sırada 12 aracın karıştığı kazaya ve 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şüphelinin Bakırköy'de gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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