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Samsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Fatih Mehmet Kürkçü, İlyas Gün  | 01.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Samsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun

Polis ekipleri Baruthane mevkisi, Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı ile 100. Yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ndaki alt geçidi trafiğe kapattı. 100. Yıl Bulvarı'nın bazı noktalarında rögarlar patladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde önlem almaya çalışıyor.

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise kentte yer yer devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte kuvvetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Baruthane mevkisinde Kenan Şara Köprüsü ayaklarında yoğun su birikintisi oluştu. Suyun sürüklediği parke taşı ve molozlar yolda birikti. Sürüklenen parke taşı ve molozlar tramvay duraklarına da zarar verdi. Kentte tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Belediye ekipleri iş makineleriyle molozları kaldırmaya ve suyu tahliye etmeye çalışıyor. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar iş makineleri yardımıyla çekiliyor. Baruthane mevkisinde tramvay ve otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye araçlarıyla trafik akışının olduğu alanlara taşındı.

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.



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