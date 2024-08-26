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Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Erkut Kargın, Fatih Mehmet Kürkçü, Recep Bilek  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Samsun'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Kilise Kavşağı'ndaki alt geçit suyla doldu. Trafik ekipleri güvenlik için araç geçişlerine izin vermedi.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte belirli noktalarda ekipler trafiği kontrollü sağladı.

​​​​​​​Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar ağaç ve bina altlarına sığındı.

Baruthane Kavşağı'ndaki köprü altında, yağmurun getirdiği çamur ve taşlar mazgalları tıkadı. Oluşan su birikintisi yayaların geçişini engelledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri mazgalları açmak için temizlik ve su tahliyesi çalışması yaptı.

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