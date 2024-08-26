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Samsun'un doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un doğu kesimlerinde beklenen sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Alper Şaşmaz  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Samsun'un doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Samsun'un doğu ilçelerinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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