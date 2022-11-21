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Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir ağacın devrilmesi sonucu 4 otomobilde hasar meydana geldi.

Emre Ayvaz   | 21.11.2022
Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi Fotoğraf: Emre Ayvaz - AA

Sakarya

Sakarya'da 3 gündür devam eden ve aralıklarla etkisini arttıran lodos nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki çınar ağacı ile başka bir ağacın dalları otopark olarak kullanılan arazideki araçların üzerine devrildi.

Olayda bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 3 otomobilde hasar oluştu.

Gerekli işlemlerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile itfaiye ekipleri ağaç ve dalları kaldırdı.

Olayda aracı zarar gören Zafer Koç, gazetecilere, eşinin olay yerinin karşısında bulunan bir okulda öğretmen olduğunu ve otomobili her zaman buraya park ettiğini söyledi.

Çocuklarının da aynı okulda okuduğunu belirten Koç, "Her zamanki gibi çocuklarımla birlikte buraya gelmiş aracı bırakmış ve okula geçmişler. Tam okula girdiği esnada ağacın sallandığını görmüş, o sırada rüzgar da varmış. Bir anda ağaç gürültüyle yıkılmış. Gelip baktığında aracı bu halde bulmuş. Maalesef görünmez kaza." diye konuştu.

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