Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü YPG/PKK'yı lanetlediklerini belirtti.
Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 21, 2022
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. #Hesapzamanı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Altun, şunları kaydetti:
"Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."
Fahrettin Altun, paylaşımında "#Hesapzamanı" etiketine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.