Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya
Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.
- Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
- Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı
- Sakarya sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
- Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
- Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.