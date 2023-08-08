Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ
Şarköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyarıyor.
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