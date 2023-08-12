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Eren Bülbül'ün ailesiyle horon oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Duygu Avunduk  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Eren Bülbül'ün ailesiyle horon oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekti

Trabzon

Görüntüde, Bülbül'ün vefatından yaklaşık 2 ay önce ablası Yeter ve yengesi Esma Bülbül ile Maçka ilçesine bağlı Çamlıdüz Yaylası'ndaki evlerinin önünde horon oynadığı yer alıyor.

Bülbül ve yakınlarının horon oynadığı anlara ait görüntünün, kız kardeşi Sonay Bülbül tarafından yengesinin cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi.

Eren Bülbül'ün keyifle horon oynadığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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