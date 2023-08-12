Eren Bülbül'ün ailesiyle horon oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekti
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
Trabzon
Görüntüde, Bülbül'ün vefatından yaklaşık 2 ay önce ablası Yeter ve yengesi Esma Bülbül ile Maçka ilçesine bağlı Çamlıdüz Yaylası'ndaki evlerinin önünde horon oynadığı yer alıyor.
- Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı
- Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında anılıyor
Bülbül ve yakınlarının horon oynadığı anlara ait görüntünün, kız kardeşi Sonay Bülbül tarafından yengesinin cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi.
Eren Bülbül'ün keyifle horon oynadığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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• "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 11, 2023
• 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi
Eren Bülbül'ün adı şehadetinin 6'ıncı yılında uçaklarda, filmlerde ve okullarda yaşatılıyor https://t.co/A3Uxqsphqq pic.twitter.com/C78iCj5fO0