Sakarya ve Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Sakarya ve Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri ve evler su altında kaldı.
Sakarya/Düzce
Sakarya kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.
Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.
Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.
Düzce'de mağarayı ziyaret eden kişilerin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı
Düzce'de de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Akçakoca ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yerler su altında kaldı.
İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nı ziyaret etmeye gelen bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Öte yandan 2019 yılının temmuz ayında yaşanan selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de bazı evlerin su altına kalması sonucu vatandaşların üst katlara çıktığı, bölgeye ekiplerin gönderildiği bildirildi.
"Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"
Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiğini söyledi.
Bölgenin yoğun yağış aldığını belirten Atay, "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil." dedi.
İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nda mahsur kalanların olduğu ihbarına ilişkin Atay, "Arkadaşlar bana, 'mağarada 3 veya 4 kişi varmış, onları aldık' dediler. Herhangi mahsur kalan yok şu an." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.