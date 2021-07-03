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Şile'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu mahallenin birçok yeri sular altında kaldı

Şile'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı yerleri su bastı.

Metin Tokgöz   | 03.07.2021
Şile'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu mahallenin birçok yeri sular altında kaldı Fotoğraf: Metin Tokgöz / AA

İstanbul

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Mahalledeki bazı ev ve inşaat halindeki binalarda su baskını oluşurken, bazı sokaklar sular altında kaldı.

Su baskını nedeniyle araçlar da mahsur kalırken, bazı evlerin etrafı suyla çevrildiği için vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk yaşadı.

Dere kenarındaki otlak alanda yayılan büyükbaş hayvanlar da sudan çıkmakta zorlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de tıkanan rögarları temizleme çalışması yapıyor.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi.

Bölgede aralıklarla yağış devam ediyor.

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