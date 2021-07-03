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Türkiye'den Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan için geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolmasına sebep olan sel ve heyelan nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 03.07.2021
Türkiye'den Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan için geçmiş olsun mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Shizuoka eyaletine bağlı Atami şehrinde 3 Temmuz'da meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolduğu sel ve toprak kayması nedeniyle dost Japonya halkının ve hükümetinin kederini paylaşıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

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