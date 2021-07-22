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Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Ömer Faruk Cebeci,Osman Nevtan Angün,Tahir Turan Eroğlu,Ömer Ürer   | 22.07.2021
Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

Sakarya

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun sahile de yansıdığını aktaran Karakaş, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Sadece denize girme konusunda bir kısıtlama getirildi. Vatandaşlarımız kumsalda tatillerine devam edebiliyor. İnşallah rüzgarın azalmasıyla dalga etkisini kaybettiğinde denize girme konusunda sıkıntı kalmayacak. Bugün, diğer ilçelerimizde olduğu gibi ilçemizde de denize girme noktasında kısıtlama bulunmaktadır. Tatilcilerimizin, bu kısıtlamanın can güvenliği açısından sıkıntı oluşturmaması için uygulandığını bilmelerini ve dikkatli bir şekilde buna uymalarını istiyoruz."

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün başlayan rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar uygulanan denize girme yasağı ilçe genelinde yaygınlaştırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasaklamanın tüm ilçede geçerli olacağını belirterek, "Kandıra ilçemizde tatil yapan değerli misafirlerimiz, aşırı dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeniz hava şartları düzelinceye kadar yasaklanmıştır. Can kayıpları yaşamamak için lütfen uyarı ve ikazlara uyalım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Düzce

Öte yandan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.

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