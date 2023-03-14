Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Usta sanatçı Haluk Bilginer, Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Kundakçı” isimli oyunun sahnelendiği sırada rahatsızlandı. Bunun üzerine Bilginer, ambulansla Üsküdar’daki özel bir hastaneye götürüldü.
Fotoğraf: Murat Şengül/AA
Haluk Bilginer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.