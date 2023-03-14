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Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ferhat Yasak  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

İstanbul

Usta sanatçı Haluk Bilginer, Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Kundakçı” isimli oyunun sahnelendiği sırada rahatsızlandı. Bunun üzerine Bilginer, ambulansla Üsküdar’daki özel bir hastaneye götürüldü.


Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Haluk Bilginer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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