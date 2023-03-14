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Anadolu Otoyolu'nda iplik taşıyan tırın dorsesi yandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iplik yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Abdülkerim Çalışkan  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Anadolu Otoyolu'nda iplik taşıyan tırın dorsesi yandı

Sakarya

Otoyolun Akyazı kesimi Vakıf Köprüsü yakınlarında S.S. (49) idaresindeki 53 ACD 039 plakalı iplik yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangını, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Söndürme çalışmaları nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yangın sonucu dorse, kullanılamaz hale geldi.

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