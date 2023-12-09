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Gündem

Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketlerine yönelik tatbikat yaptığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, koordinatör bölge olan Samsun'daki tatbikatlarını tamamladı. Her yıl yapılan UMKE bölgesel tatbikatları, iller arasındaki eş güdümü artırmayı amaçlıyor. Samsun merkezli bu tatbikatta, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı'nda şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi baz alındı." ifadelerini kullandı.

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