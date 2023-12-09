Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.
Kayseri
Kent genelinde etkili olan sağanak, Erciyes Kayak Merkezi'nde kara dönüştü. Tesislerin bulunduğu bölgede kar kalındığı 15 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının sıfırın altığına düştüğü Erciyes'te Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.