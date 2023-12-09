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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Muhammed Kısır  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Kayseri

Kent genelinde etkili olan sağanak, Erciyes Kayak Merkezi'nde kara dönüştü. Tesislerin bulunduğu bölgede kar kalındığı 15 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altığına düştüğü Erciyes'te Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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