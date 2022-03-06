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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı siviller Polonya’ya gelmeye devam ediyor. Korczowa’daki toplama merkezinden yayındayız
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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını Beyoğlu'nda protesto etti.

Mücahit Türetken, Arife Karakum   | 06.03.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

İstanbul Sanayi Odası (İSO) binasının karşısında toplanan bazı Ukrayna vatandaşları ve onlara destek veren savaş karşıtları saldırıları kınadı.

Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan gruptakiler, Ukrayna bayrağı açarak ülkelerinin milli marşını okudu.

Gruptakiler adına açıklama yapan Ukrayna vatandaşı Aliya Usenova, NATO'nun savaşa müdahale etmesini ve Türkiye'nin hava sahasını Rusya’ya kapatmasını istedi.

Hava sahalarını kapatılmadığı için ölen sivillerin kanının NATO bileşenlerinin üzerinde olduğunu savunan Usenova, Rus saldırganlığının birçok bölgede halkları tehdit ettiğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin başkent Kiev'i terk etmeyerek bugüne kadar yaptıklarıyla halkı için bir kahraman olduğunu kaydetti.

Gruptakiler, bir süre daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgeden geçen bazı araçların korna çalarak protestoya destek verdiği görüldü.

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