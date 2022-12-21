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RTÜK'ten Halk TV'ye 3 kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

İsa Toprak   | 21.12.2022
RTÜK'ten Halk TV'ye 3 kez program durdurma cezası

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" tespit edildi.

İlgili gerekçeler nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Tele1'de yayımlanan "Açıkça" programında, Türkiye'de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarının, "eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara iftira niteliğinde" olduğu, "18 Dakika" adlı programda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret edildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası verildi.

Üst kurul, FOX TV'ye Cumhurbaşkanına hakaret, Habertürk TV'ye argo kullanımı, FM TV'ye yasa dışı yardım kampanyası, Kafa Radyo, Alem FM, Virgin Radio, Türkiye ve TGRT FM'e de yasal reklam sürelerini aştığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.


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