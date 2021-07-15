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Rize'deki sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan kişilerden birinin cesedine ulaşıldı

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Muhittin Sandıkçı   | 15.07.2021
Rize'deki sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan kişilerden birinin cesedine ulaşıldı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 3 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerinin, iş makinelerinin desteğinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı.

Ekipler, diğer kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, merkeze bağlı Karayemiş köyü ile Çayeli ilçesinde birer kişi sel ve heyelanlar, 2 kişi de araçlarının sel sularına kapılıp dereye yuvarlanması sonucu yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

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