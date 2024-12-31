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Rize'de yağışın ardından heyelan oluştu

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

Fikret Delal  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Rize'de yağışın ardından heyelan oluştu Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda heyelan oluştu.

Yolun kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek gerilim direği de çökme nedeniyle aşağı kaydı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

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