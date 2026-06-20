Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı müzikal drama olarak sahnelendi

[1/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[2/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[3/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[4/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[5/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[6/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[7/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[8/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[9/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[10/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[11/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[12/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[13/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[14/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[15/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[16/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[17/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[18/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[19/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[20/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[21/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

[22/22] Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.