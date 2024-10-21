Dolar
34.24
Euro
37.20
Altın
2,732.37
ETH/USDT
2,722.30
BTC/USDT
68,538.00
BIST 100
8,793.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında öldüğü iddia edilen elebaş Fetullah Gülen'in son görüntüleri 13 Ekim’de AA tarafından çekilmiş. -VTR-
logo
Gündem

Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Fikret Delal  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Beldeye bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan köy yoluna vatandaşlar başka yoldan ulaşım sağlıyor. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, AA muhabirine, sabah saatlerinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Küçüksarı, heyelan sonucu toprak altında kalan evlerde kimse olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı
"Yenidoğan çetesi"nin telefon görüşmelerine diploması askıda olan doktorun obezite ameliyatı da takıldı
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Benzer haberler

Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı

Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Rize'de yaylacıların köye dönüş yolculuğu devam ediyor

Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu

Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı
Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı

Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet