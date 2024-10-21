Dolar
34.24
Euro
37.20
Altın
2,732.37
ETH/USDT
2,722.30
BTC/USDT
68,538.00
BIST 100
8,793.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında öldüğü iddia edilen elebaş Fetullah Gülen'in son görüntüleri 13 Ekim’de AA tarafından çekilmiş. -VTR-
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Göksel Cüneyt İğde, Mehmet Emin Gürbüz  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Düzce Ovası'nın güney kesimindeki Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Bolu

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü, Karaköy, Sümer, Sağlık, Dağkent ve Yukarı Soku mahallelerinde zaman zaman sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı
"Yenidoğan çetesi"nin telefon görüşmelerine diploması askıda olan doktorun obezite ameliyatı da takıldı
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yolları sanatla kesişen 3 kadın kurdukları atölyede el emeklerini kazanca dönüştürüyor

Yolları sanatla kesişen 3 kadın kurdukları atölyede el emeklerini kazanca dönüştürüyor
Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşüren sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşüren sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet