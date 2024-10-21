Ardahan'da kar etkili oldu
Ardahan
Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.
Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Araçların üstü ve yeşil alanların beyaza büründüğü kentte, güzel manzaralar oluştu.
Posof ilçesinde de kar etkili oldu.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.