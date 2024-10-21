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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında öldüğü iddia edilen elebaş Fetullah Gülen'in son görüntüleri 13 Ekim’de AA tarafından çekilmiş. -VTR-
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Ardahan'da kar etkili oldu

Günay Nuh, Muhammet Ali Ateş, Abdullah Söylemez  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Ardahan'da kar etkili oldu

Ardahan

Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.

Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Araçların üstü ve yeşil alanların beyaza büründüğü kentte, güzel manzaralar oluştu.

Posof ilçesinde de kar etkili oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.

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