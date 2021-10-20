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Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesinde ve ormanlık alanda heyelan meydana geldi.

Bülent İsmailoğlu   | 20.10.2021
Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi

Rize

Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.

Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.

Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.

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