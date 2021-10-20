Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/r0ONoV8qc5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2021