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Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 06.01.2023
Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kilogram/metrekare), iç kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla, ulaşımda aksama, sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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