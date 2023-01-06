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Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlar yeni konutlarına kavuşuyor.

Süleyman Elçin, Fatih Hepokur   | 06.01.2023
Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan konutlar büyük oranda tamamlandı.

Bir taraftan yeşillendirme çalışması devam ederken bir yandan da yanan evlerin yerine yenileri yapılarak yangının izleri silinmeye çalışılıyor.

Yangının hemen ardından TOKİ tarafından bölgede 896 konut, 280 ahırın inşaatlarına başlandı. Tamamlanan 427 konut ve 108 ahır hak sahiplerine teslim edildi.

Yöresel mimariye uygun olarak tek ve iki katlı, depolu yapılan evlerde yanmayan malzeme kullanılmasına özen gösterildi.

Çalışmaların devam ettiği, yangından etkilenen mahallelerde yaşayanların bazıları yeni evlerine yerleşti bazıları da taşınma aşamasında.

"Tam içimizi ısıtacak bir ev oldu"

Yangının en etkili olduğu bölgelerden Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çetin, yangında ata yadigarı evini kaybettiğini söyledi.

TOKİ tarafından yapılan modern villa tarzında yeni evine kavuştuğunu dile getiren Çetin, "Her şey mükemmel oldu. Açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar güzel bir ev beklemiyordum. Çok lüks, çok güzel bir ev oldu. Tam içimizi ısıtacak bir ev oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Bakanımız yağmur çamur demeden geldi. Çok emekleri var." dedi.

Pınar Çetin, devletin çok kısa sürede yaralarını sardığını kaydetti. Yeni evini çok beğendiğini aktaran Çetin, kötü günleri geride bıraktıklarını artık daha güzel şartlarda yaşayacaklarını vurguladı.

"En çok hamile ineğime üzülmüştüm"

Ulukapı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Deniz, yangında evini, hamile ineğini ve 30 tavuğunu kaybettiğini söyledi.

Yangının ardından giyecek kıyafetlerinin bile kalmadığını anlatan Deniz, "Türkiye'nin her yerinden bize destekler geldi. Devletimiz sağ olsun evimizi yaptı. Evimize birkaç gün içerisinde taşınacağız. Mutluyum. 20 yıllık evim yandı. Kiraya mı taşınacağız derken şimdi kendime ait bir evim oldu. Çocuklarımın anıları, resimleri gitti. Evim kadar anılarıma üzüldüm ama en çok da hamile ineğime üzülmüştüm. Can olduğu için ineğime çok gözyaşı döktüm." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaşayan 3 çocuk annesi Havva Pomay, yangında 30 yıllık evini kaybettiklerini, hayvanlarının ise yaylada olduğu için telef olmadığını dile getirdi.

Evi yandığında "Her şey bitti. Yeniden ayağa kalkabilir miyiz?" diye düşündüğünü aktaran Pomay, "Devletimizden Allah razı olsun. 1 yılda evimizi dikti. İnsanın babası bile bu iyiliği yapmaz. Ben en büyük iyiliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüm. Allah razı olsun bana yeni bir yuva verdi. Ben öksüz büyüdüm. Böyle bir ev hayal edemezdim." diye konuştu.

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