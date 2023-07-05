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Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, haziran ayında 87 bin 651 yolcu kullandı.

Muhittin Sandıkçı  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı

Rize

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, haziran ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 2 olmak üzere toplam 605 uçuş gerçekleştirilen havalimanından, 375'i yurt dışı olmak üzere 87 bin 651 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 624 bin 190 kilogram yurt içi, 6 bin 403 kilogram yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

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