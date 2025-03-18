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Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), riskli yapısını devreden kişiden mevzuata aykırı şekilde tahsil edilen 80 bin liralık tapu harcının iadesini sağladı.

İsmet Karakaş  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi

Ankara

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, riskli yapı konumundaki taşınmazının tapu devir işlemini gerçekleştirdi. Tapu Müdürlüğünce kişiden 80 bin lira tapu harcı alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mevzuatı kapsamında yaptığı işlemin her türlü harç ve resimden muaf olması gerektiğini savunan kişi, tahsil edilen harcın iadesi adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla sorunun çözümüne ilişkin temasa geçti. KDK'nin girişimiyle, başvurucudan alınan 80 bin lira tapu harcının iadesi gerçekleştirildi.

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