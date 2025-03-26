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Bursa Ulu Cami’de Kadir Gecesi idrak ediliyor. Hacı Bayram Veli Cami'nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Şam’daki Emevi Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Sultanahmet Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor.
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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Orhan Onur Gemici  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.

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