Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul görmüş olan ve Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi idrak edildi.
İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi vesilesi ile vatandaşlar camilere akın etti.
İstanbul
İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.
Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, namazlarını cemaatle kıldı.
Kimi vatandaşlar oruçlarını Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin ve bankların üzerinde açtı. Bazı sivil toplum kuruluşları ailelere ikramlarda bulundu.
Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.
İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.
Yoğun kalabalık nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.
Camilerde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.
İstanbul'un en büyük camilerinden Büyük Çamlıca Camisi de Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyen vatandaşlarla doldu.
Yatsı ezanı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişi el açarak yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi.
Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.
Camide hayırseverlerce yaklaşık 1500 çocuğa takke, başörtüsü, tespih, rozet ve Kadir Gecesi'ni anlatan notun yer aldığı çanta dağıtıldı.
Kadir Gecesi dolayısıyla caminin minarelerindeki dijital mahyaya, Türk bayrağı, "Allah bizimle", "Bin aydan hayırlı gece" ve "Kadir Gecemiz mübarek olsun" yazıları yansıtıldı.
Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlardan Yasin Arpacı, "Rabbime hamdolsun, bu yıl Kadir Gecesi buraya nasip oldu. Burası İslam alemi için muazzam bir cami. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." dedi.
Erzurum
Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verdi.
Vaazının ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.
Ağrı
Ağrı’da da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.
Yoğunluğun yaşandığı Merkez Camisi’nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.
Namazın ardından caminin önünde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Türk Kızılay da vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
Tunceli
Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.
Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.
Kars
Kars’ta da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.
Sultan Alparslan Camisi'ne gelenler teravih namazı kıldı.
Filistin, Gazze ve diğer mazlum bölgelerde katledilen masumlar için dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.