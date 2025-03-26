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Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.

Meriç Ürer  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

TBMM

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile Meclis personelinin bayram tebriklerini Meclis Tören Salonu'nda kabul eden Kurtulmuş, personelin çocuklarıyla da bir süre sohbet etti ve onlara hediyeler verdi.

Kurtulmuş, bayramlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazi Meclisimizde görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Rabbim bizleri birlik, beraberlik ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı
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