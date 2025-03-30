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Gündem, Ramazan 2025

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Ekip  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ankara

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı.

Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

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