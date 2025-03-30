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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fatih Gökbulut  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara

Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve muhabbetin pekiştiği, dargınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Bu müstesna günlerin Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur ve barış getirmesini diliyorum. Milletçe mutlu, bereketli ve sağlıklı nice bayramlara erişmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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