Kabine üyelerinden bayram kutlama mesajları
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi. Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Gülmenin ötesine geçtiğimiz, başkalarının da yüzünü gülümsettiğimiz bir bayram temennisiyle."
Bakan Göktaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bayramların, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlar olduğunu belirtti.
Bakan Göktaş mesajında şunları kaydetti:
"Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti. Aile Yılı'nda ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."
Bakan Göktaş paylaşımında, bakanlık tarafından hazırlanan bayram klibine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Fidan, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramın tüm gönüllere sevinç, hanelere bereket, bölgemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını Erzurum'daki Ulu Camii'de kıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Tekin, bayramlaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin, toplumun ve milletin en önemli değerlerinden ve en mukaddes zamanlarımızdan birisi olan ramazan ayını sağlıkla, huzurla tamamlayıp bayrama eriştiklerini söyledi.
Bayramların ülkenin, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliği için çok önemli olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:
"Bayram vesilesiyle Allah'tan ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Bize bugünleri sağlayan şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm altında mağdur bir pozisyonda olan bütün herkesin en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını, hürriyetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize, bir kez daha huzurlarınızda, bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah."
Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, ramazan ayının başında çocuklara, ülkenin birliği ve beraberliğinin en önemli unsurlarından birisi olan bu tür güzel günlerin, güzel anların paylaşılması, gelecek kuşaklara aksettirilmesi için okullarda bir dizi etkinlik yapmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.
Okullarda bu anlamda yüz binlerce etkinlik yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle bu etkinliklere katılan bütün öğrencilerimize, velilerimize ve bu etkinlikleri organize eden öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemsiyorum, çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek, kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz ve gelecek kuşaklara da aksettiremeyiz. İnşallah Bakanlık olarak çocuklarımıza bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin bir ferdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içinde yetişmelerini arzu ediyoruz. Allah bizleri nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara eriştirsin. Hepinize hayırlı bayramlar."
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bayram namazını Kastamonu'da kıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve il protokolüyle Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'ne geldi.
Burada namazını kılan Yumaklı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Vatandaşlarla bir süre sohbet de eden Yumaklı, daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.