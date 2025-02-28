Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.
Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.
İstanbul
İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Ayasofya ve Taksim camilerindeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.
Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği camilerden biri de Eyüp Sultan Camisi oldu.
Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.
Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer cami olan Sultanahmet Camisi'nde de ilk defa hatimle teravih namazı kılındı.
Eyüp Sultan Camisi'ne "Ramazan-ı Şerif Hoş Geldin" yazılı mahya asıldığı görüldü.
Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.
Adana
Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.
Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından verilen vaazda ramazanın önemi anlatıldı.
Daha sonra vatandaşlar, saf tutup İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan ilk teravih namazını eda etti.
Mersin
Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.
Burada İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından ramazanla ilgili vaaz verildi.
Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.
Hatay
Hatay'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.
Camideki vatandaşlar, kılınan namazın ardından dua etti.
Osmaniye
Osmaniye'de yatsı ezanı sonrası vatandaşlar, kent merkezi ve ilçelerdeki camilere geldi.
Kılınan namazın ardından vatandaşlar dua etti.
Sakarya
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen cemaat, yatsı ezanından önce vaazı dinledi.
Vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.
Kocaeli
İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından ramazan ayı ve oruçla ilgili vaaz verildi.
Vaazın ardından her yaştan çok sayıda Müslüman, saf tutarak teravih namazını eda etti.
Karabük
Karabük'te Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi, saf tutarak teravih namazını kıldı.
Bartın
Bartın'da müminler ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere geldi.
Kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde teravih öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ramazanın önemi hakkında vaaz verildi, dua edildi.
Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.
Düzce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vaazı dinledi.
Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.
Edirne
Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı kılındı, dua edildi.
Eski Cami'de namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde de vatandaşlar ibadet için ayrılan bölümde teravih namazını kıldı.
Kırklareli
Kırklareli'nde de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu.
Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar teravih namazını kıldı.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, verdiği vaazda ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Ramazan ayının bereket ayı olduğunu ifade eden Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere diğer camilere gelenler namaz kılıp dua etti.
Türkiye Diyanet Vakfınca namazdan önce vatandaşlara çorba ikram edildi.
Erzurum
Erzurum'da yatsı namazı öncesi camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu, Lalapaşa ve Muratpaşa camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı ve dua etti.
Kars
Kars'ta da ilk teravih namazı kılındı.
Sultan Alparslan Külliyesi Camisi ile diğer camilere gelenler yatsı namazından sonra teravih namazını kıldı ve dua etti.
Muş
Muş'ta vatandaşlar, teravih namazı için bugün ibadete açılan İmam-ı Şafii Camisi'ne geldi.
Namazı kıldıran İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Demir, ay boyunca çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik programların olacağını belirtti.
Hakkari
Hakkari kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, ilk teravih için saf tuttu.
Daha sonra namaz kılan vatandaşlar, ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.