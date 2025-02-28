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Politika, Ramazan 2025

Emine Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

Emine Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Emine Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manevi huzur ve bereketin ayı Ramazan'a kavuşmanın sevinciyle, kalplerimiz yeniden umutla doluyor. Bu mübarek ayda, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeyi, soframızı paylaşırken, gönüllerimizi de birleştirmeyi diliyorum. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, acı çeken kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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