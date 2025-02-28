Emine Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı
Emine Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manevi huzur ve bereketin ayı Ramazan'a kavuşmanın sevinciyle, kalplerimiz yeniden umutla doluyor. Bu mübarek ayda, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeyi, soframızı paylaşırken, gönüllerimizi de birleştirmeyi diliyorum. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, acı çeken kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Manevi huzur ve bereketin ayı #Ramazan'a kavuşmanın sevinciyle, kalplerimiz yeniden umutla doluyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 28, 2025
Bu mübarek ayda, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeyi, soframızı paylaşırken, gönüllerimizi de birleştirmeyi diliyorum.
Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, acı…