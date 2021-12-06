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Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Aişe Hümeyra Bulovalı, İsmail Çimen   | 06.12.2021
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Istanbul

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden, bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah makamını ali, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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