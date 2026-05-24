Prof. Dr. Sözbilir'den Adana'daki depreme ilişkin açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin tetiklediği Savrun Fayı üzerinde geliştiğini, 3 yıldır oluşan artçı deprem aktiviteleri sayesinde fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünün boşaldığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Saimbeyli'deki depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ve çevre illerde hissedildiğini ifade etti.

Depremin dış merkezinin Savrun Fayı'nın güneybatı segmenti yakınları olduğunu anlatan Sözbilir, "Savrun Fayı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerindeki ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kozan ve Kadirli ilçelerine kadar uzanır." ifadelerini kullandı.

Sözbilir Savrun Fayı'nın özellikle kuzeydoğu segmenti üzerinde Kahramanmaraş depremlerinden sonraki 3 yılda 4,9 büyüklüğüne varan binlerce depremin meydana geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu da Savrun Fayı'nın 60 kilometreyi aşan uzunluğuyla diri bir fay olduğunu ve bölge için önemli bir sismik kaynak niteliğinde orta büyüklükte depremler ürettiğini doğrulamaktadır. Fakat normalde tümü kırıldığında 7 büyüklüğüne varan yıkıcı depremler üretme özelliğine sahip olan Savrun Fayı üzerinde 3 yıldır gelişen artçı deprem aktivitesinin, fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünü boşalttığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Savrun Fayı'nın 6 Şubat 2023 depremleriyle tetiklendiği ve o günden beri 5'e varan binlerce deprem üreterek biriken enerjiyi boşaltmaya devam edeceğini göstermektedir."