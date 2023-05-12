Dolar
19.59
Euro
21.37
Altın
2,009.46
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,855.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da deprem bölgesinde gönüllü görev yapmış vatandaşlar ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
logo
Gündem

POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Utku Şimşek  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 2023'te yapılacak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Ayrıca depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge (şark) statüsüne alındı. Böylece depremden etkilenen tüm iller, emniyet mensupları için 2. bölge statüsüne geçti.

İkinci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki deprem konutları hızla yükseliyor
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız
Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alacak
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Benzer haberler

Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak

Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişti

Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alacak

POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi

POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi
Belediyelerin bazı borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri kesintilerine ilişkin düzenleme yapıldı

Belediyelerin bazı borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri kesintilerine ilişkin düzenleme yapıldı
Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet