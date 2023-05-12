Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu/Düzce
Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.
Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla uyarıyor.
Trafik polisleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda ikazda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.